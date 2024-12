Rauchen tabu am Times Square

Holzwickede ist damit neben New York City eine der wenigen Städte, die diesen Schritt wagen. Seit 2011 ist in der US-Metropole das Rauchen in Parks, Fußgängerzonen - dazu gehört auch der berühmte Times Square - verboten.

Passivrauchen genauso gefährlich wie inhalieren

Dabei sind die Empfehlungen eindringlich. Dass Passivrauchen genau dieselben Krankheiten auslösen kann wie Rauchen, ist in der Wissenschaft seit Langem bekannt. Dadurch, dass inzwischen in vielen Bereichen - wie Restaurants, Bahnhöfen, öffentlichen Gebäuden - "Quarzverbot" herrscht, ist die unfreiwillige Belastung für Nichtraucher in den vergangenen Jahren aber deutlich gesunken.

Dennoch: Mehr als ein Viertel aller Erwachsenen raucht laut dem Robert Koch Institut (RKI) aktuell. Mehr als 11 Prozent der nichtrauchenden Erwachsenen sind demnach regelmäßig Tabakrauch ausgesetzt. Auch Kinder und Jugendliche sind betroffen: Nach letzten aktuellen Zahlen hielten sich 2017 knapp 14 Prozent mehrmals wöchentlich in verrauchten Räumen auf.

Dabei unterscheide sich die Zusammensetzung des Tabakrauchs in der Umgebungsluft kaum von dem, der beim aktiven Rauchen inhaliert wird, warnt das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ). Er enthalte die gleichen giftigen Substanzen - wie Ammoniak, Stickstoffoxide und Schwefeldioxid, die die Augen und die Atemwege reizen. Außerdem krebserzeugende Substanzen wie beispielsweise Benzol, Arsen, Cadmium oder das radioaktive Polonium-210.

Krebsrisiko steigt

Folgen von regelmäßigem Passivrauchen können demnach Lungenkrebs, Herzerkrankungen, Asthma, oder Schlaganfälle sein. Nach Schätzungen der EU sind rund neun Prozent der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und mehr als zwei Prozent der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Europa eine Folge des Passivrauchens. Das Krebsrisiko bei Menschen, die selber nie geraucht haben, steige durch Passivrauchen um bis zu 16 Prozent.

Kinder reagierten besonders empfindlich auf Tabakrauch, da sie schneller atmen und außerdem ihr Entgiftungssystem noch nicht so gut arbeitet wie bei Erwachsenen. Passivrauchende Kinder haben laut Krebsforschern häufiger Mittelohrentzündungen, Bronchitis und Lungenentzündung oder auch Asthma. Kinder, deren Eltern rauchen, haben ein erhöhtes Risiko, am plötzlichen Kindstod zu versterben.

Rauchverbote senken Krankheitsraten

Nach Angaben der EU machen sich gesetzliche Rauchverbote dort, wo sie umgesetzt werden, unmittelbar bemerkbar: durch messbar weniger Herzinfarkte und Atemwegserkrankungen. Auf die Wirtschaft würden sich die Rechtsvorschriften für rauchfreie Zonen " positiv oder neutral " auswirken.

Nur in wenigen Ländern Europas gelten bereits Rauchverbote unter freiem Himmel - abgesehen von Schulhöfen, Spielplätzen oder Kindergärten, die fast in allen Ländern tabu für Raucher sind. Komplettes Rauchverbot in Parks, vor Restaurants und an Stränden gibt es laut EU-Statistik bislang nur in Luxemburg.

In Griechenland darf in Parks nicht geraucht werden, in Schweden nicht vor Bars. Straßburg und Paris haben als französische Städte Rauchverbote in Parks und Stadtwäldern verhängt. Auch in der lettischen Hauptstadt Riga darf in Parkanlagen nicht geraucht werden.

