Für wen ist Rauchen im Freien gefährlich?

Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind alle Menschen gefährdet, die sich im Freien in der Nähe von Raucherinnen und Rauchern aufhalten. Sie atmen demzufolge auch den Rauch mitsamt seiner giftigen Inhaltsstoffe ein. Der sogenannte Nebenstromrauch, der beim Rauchen einer Zigarette zwischen den Zügen beim Glimmen entstehe, mache 85 Prozent des Gesamtrauches aus und werde beim Passivrauchen eingeamtet.

Mehr als 4.000 Substanzen im Passivrauch

Das NRW -Gesundheitsministerium schreibt auf seiner Homepage, dass auch das Einatmen von Passivrauch gesundheitsschädlich sei. Auch dieser Rauch gleiche - von den Inhaltsstoffen her - dem konzentrierten Tabakrauch, den Rauchende inhalierten. Passivrauch enthalte weit mehr als 4.000 Substanzen, darunter Giftstoffe wie Blausäure oder Ammoniak.

"Für über 70 Substanzen ist erwiesen, dass sie krebserregend sind oder im Verdacht stehen, Krebserkrankungen zu verursachen." Sogar kleinste Belastungen könnten zur Entwicklung von Tumoren beitragen, so das NRW -Gesundheitsministerium.

Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) hingegen schrieb am Freitag in einer Mitteilung, Tabakrauch werde außerhalb geschlossener Räume in der Umgebungsluft sehr schnell verdünnt. Dieser sei in einer Entfernung von zwei Metern praktisch nicht mehr nachweisbar. "Zugleich ist das Gefährdungspotenzial der Emissionen von schadstoffarmen E-Zigaretten und Tabakerhitzern nicht mit Passivrauchen vergleichbar." Dies gelte gerade für eine Nutzung an Orten im Freien.

Gilt eine EU-Entscheidung auch für Deutschland?

Nein. Zwar werden die EU -Mitgliedstaaten voraussichtlich im Dezember über den Vorschlag der EU -Kommission eine Entscheidung treffen. Aber selbst wenn dieser angenommen wird, heißt das nicht automatisch, dass solche Rauchverbote überall umgesetzt werden.

Der Grund: Für die Gesundheitspolitik sind die Mitgliedstaaten zuständig. Die Empfehlung der EU -Kommission ist daher rechtlich nicht verbindlich. Auch die geplante Erklärung des EU -Parlaments hat keine bindende Wirkung. Es handelt sich also um eine Empfehlung, nicht um ein Verbot. Am Ende liegt es an jedem EU -Land selbst zu entscheiden, was übernommen wird.

Wie wahrscheinlich ist es, dass die Regelung bei uns kommt?

In Deutschland gibt es zumindest Vorbehalte: Bei der Sitzung des Bundesrates in der vergangenen Woche begrüßten die Ländervertreter zwar das Ziel der EU -Kommission. Sie kritisierten in ihrer Stellungnahme jedoch "die geplante massive Einschränkung von Plätzen im Freien, in denen das Rauchen erlaubt ist" , und hinterfragten die wissenschaftliche Grundlage für diese Entscheidung.

Schutzzone Kinderspielplatz

Es werde zwischen so unterschiedlichen Freiflächen wie Kinderspielplätzen, Schuleingängen und Außenterrassen von Bars und Restaurants nicht differenziert. Der Bundesrat lehne "daher die empfohlene Ausweitung des Rauchverbotes auf gastronomische Außenbereiche von Restaurants, Bars, Cafés und vergleichbare Umgebungen" ab.

Wie ist in NRW das Rauchen im Freien bisher geregelt?

In Nordrhein-Westfalen besteht laut dem Nichtraucherschutzgesetz von 2013 bereits an folgenden Orten im Freien ein Rauchverbot:



auf ausgewiesenen Kinderspielplätzen,

auf Grundstücken von Schulen und Berufsschulen,

in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Erlaubt: Rauchen im Biergarten

Ansonsten besteht in NRW unter freiem Himmel kein Rauchverbot. Auch Biergärten und sonstige nicht überdachte Bereiche von Gaststätten gelten nicht als geschlossene Räume. Aber: Der Eigentümer einer freien Fläche kann jederzeit aus eigener Veranlassung eigene Regeln über die Nutzung aufstellen.

Deshalb gibt es auch ein Rauchverbot auf Bahnsteigen in NRW . Denn das hat die Deutsche Bahn in ihrer Hausordnung für Bahnhöfe geregelt. Demnach ist dort das "Rauchen, einschließlich E-Zigaretten und Verdampfern, außerhalb der gekennzeichneten Raucherbereiche" untersagt.

