McFit-Gründer: Kleinflugzeug von Rainer Schaller offenbar vor Costa Rica verschwunden

Rainer Schaller, der Gründer der Fitnessstudio-Kette McFit, ist verschwunden. Er habe gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin und deren Kindern in einem Privatflugzeug gesessen, das am Freitagabend südamerikanischer Zeit vor der Küste von Costa Rica vom Radar verschwand, bestätigte die RSG-Gruppe, die McFit betreibt, der Bild-Zeitung.

Nach Informationen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit von Costa Rica befand sich der Privatjet mit der Kennung "D-IRSG" etwa 33 Kilometer von der Küste entfernt über dem Karibischen Meer, als er um 17.53 Uhr von Radar verschwand.

Funkkontakt zu Flughafen abgebrochen

" Heute Nacht hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit die Information erhalten, dass ein Privatflugzeug, das auf dem Weg von Mexiko nach Limón war, gegen 18 Uhr die Verbindung zum Kontrollturm des Flughafens Juan Santamaría verloren hat ", schrieb das Ministerium auf Facebook. Es habe zu diesem Zeitpunkt die Region bei Parismina überflogen.

In einem Video auf Twitter bestätigte der Minister für Öffentliche Sicherheit Jorge Torres Carrillo, dass es sich bei den Passagieren des Privatflugzeuges um fünf Deutsche handelt. Nach dem Eingang des Notrufes habe man " sofort das interne Protokoll aktiviert, sowohl für die Küstenwache als auch die Luftüberwachung ", so Torres Carrillo. " Die Maßnahmen mussten aber wegen der späten Stunde und des schlechten Wetters zunächst eingestellt werden. "

Demnach sollen die Küstenwache und die Flugüberwachung am Samstag ab 5 Uhr - die Zeitverschiebung nach Costa Rica beträgt acht Stunden - das Gebiet absuchen, um mögliche Hinweise auf das Verschwinden der Maschine zu finden.

Mehr als 250 Fitnessstudios

Rainer Schaller gründete vor 25 Jahren die Fitnessstudio-Kette McFit, die nach Informationen der RSG-Group mittlerweile mehr als 250 Filialen in mehreren Ländern umfasst. Von 2006 bis 2010 fungierte eine Firma des Multimillionärs als Organisator der Loveparade. So auch 2010, als bei einer Massenpanik auf der Loveparade in Duisburg 21 Menschen ums Leben kamen und Hunderte verletzt wurden.