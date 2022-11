Hoffnung für queere Angestellte der katholischen Kirche

Es sollte ein schöner Abend für Kardinal Reinhard Marx und die Deutsche Bischofskonferenz werden. Die katholische Kirche zeichnete die ARD-Dokumentation "Wie Gott uns schuf- Coming Out in der katholischen Kirche" aus. 100 queere Angestellte der katholischen Kirche wagten darin zur besten Sendezeit ihr Coming Out. Die Auszeichnung durch die Deutsche Bischofskonferenz hätte ein Symbol sein können für einen Aufbruch in ein modernes Zeitalter. Doch es wurde ein Abend, der Zweifel pflegt, wie schnell sich die katholische Kirche bewegt.

Enttäuschung bei Laudatorin

Bei der Begrüßung hätte der Kardinal das Thema "Diskriminierung queerer Menschen in der katholischen Kirche" selbst offensiv ansprechen können. Doch das taten andere. ARD-Moderatorin Anne Will, selbst lesbisch, würdigte die Dokumentation in ihrer Laudatio als wichtigen Film. Doch passiert sei seit der Ausstrahlung wenig. Dass die Kirche jetzt die Doku auszeichne dürfe nicht als Feigenblatt herhalten. Sie wolle, dass die Diskriminierung queerer Menschen in der Kirche aufhöre.