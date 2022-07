Public Viewing zum EM-Finale: Hier können Fans live und draußen mitfiebern

Ungeschlagen sind die DFB -Frauen bei der EM 2022 durch das Turnier gerauscht, mit jedem Sieg wuchs die Zahl der Fans zu Hause vor dem Fernseher: im Schnitt waren es 12 Millionen Zuschauer, Marktanteil 47 Prozent – eine Rekordquote. Deutschland-Fähnchen an den Autos, Fanmeilen in den Städten oder große Public Viewings aber gab es nicht. Bis jetzt. Bis zum Finale.

Gevelsberg: Bier, Würtschen und Großleinwand

In Gevelsberg zum Beispiel, Heimat der beiden Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf, gibt es am Sonntag großes Rudelgucken im Waldstadion des FC Schwarz-Weiß Silschede: Finale auf Großleinwand mit Biergarten und Würstchenbude. In Straelen, der Heimatstadt von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, soll es gemeinsames Anfeuern im Stadion des Sportvereins geben.