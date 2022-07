Millionen verfolgen Fußball-EM der Frauen - Nur ein Hype oder mehr?

Sie sind mit viel Engagement und noch mehr Leidenschaft dabei, die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball- EM der Frauen in England. Drei Siege in der Vorrunde und im Viertelfinale können sie bereits verbuchen - es läuft rund für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Und jetzt steht am Mittwochabend (ab 21 Uhr, live im ZDF ) das Halbfinal-Spiel gegen Frankreich an.

Die Spielfreude der deutschen Profikickerinnen bei der EM in England - das Land gilt als Mutterland des Fußballs - zieht viele in ihren Bann. Bei der EM vor vier Jahren in den Niederlanden strömten 240.045 in die Stadien. Diese Zahl wurde schon jetzt übertroffen. Bereits in der Vorrunde zählte die Uefa 248.075 Fans. Die Bestmarke dürfte noch höher ausfallen, wenn erst die sieben K.o.-Spiele absolviert sind.