Gruppe "Letzte Generation" blockiert Kreuzung in Düsseldorf

" Wir werden friedliche Proteste ab dem 6. Februar auf die gesamte Republik ausweiten ", hatte eine Sprecherin der Gruppe im Vorfeld mitgeteilt. Zum Wochenstart blockierte die Gruppe in Berlin an mehreren Stellen den Verkehr. Auch in NRW gibt es Aktionen: In der Landeshauptstadt Düsseldorf haben Aktivisten der "Letzten Generation" am Morgen kurzzeitig eine zentrale Kreuzung blockiert. Kurz nach halb neun hatten fünf Aktivisten mit Bannern die Straße am zentralen Graf-Adolf-Platz blockiert. Dadurch bildete sich ein längerer Rückstau. Viele Autofahrer stiegen aus. Sie waren stinksauer, berichtet WDR-Reporter Peter Hild. Die Polizei war schnell vor Ort und hat drei Aktivisten von der Straße getragen. Zwei sitzen noch festgeklebt auf der Fahrbahn. Um die festgeklebten Aktivisten von der Straße zu entfernen, wurden Spezialisten angefordert. Die Polizei leitete den Verkehr derzeit auf einer Spur durch.