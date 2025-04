WEITERE NACHRICHTEN

Digitale Passfotos - Probleme mit neuer Regelung ab Mai • Für Ausweisdokumente sind in Bürgerämtern in NRW ab Mai nur noch digitale Passfotos erlaubt. Diese sollen vor Ort in Fotoautomaten gemacht werden, die es aber teilweise noch gar nicht in jedem Bürgeramt gibt. Das neue Verfahren soll Fälschungen vorbeugen. Wer nun denkt, er könne einfach noch ein selbst aufgenommenes Bild per Mail an das Bürgeramt schicken, liegt falsch. Auch private Studios müssen umrüsten, damit sie Behörden einen Code mit einem profesionellen Foto schicken können. Bundesinnenministerin Faeser stellt heute Mittag ein neues digitales Verfahren zur Lichtbilderstellung für Ausweisdokumente vor.

Der Brand des Schrottbergs in Essen

Großbrand in Essen unter Kontrolle • Die Feuerwehr in Essen hat den Großbrand auf einem Schrottplatz nach einem Tag in den Griff bekommen. Der 15 Meter hohe brennende Schrottberg wurde mit Baggern nach und nach abgetragen. Ein Löschboot pumpte Wasser aus dem Rhein-Herne-Kanal zum Schrottplatz, bis die letzten Glutnester gelöscht waren. Die Brandursache ist noch unklar.

Flüchtende Einbrecher verletzen sechs Menschen in Lohmar • Im Rhein-Sieg-Kreis ist ein missglückter Einbruch mit einem Verkehrsunfall und sechs Verletzten geendet. Ein Mann war am späten Montagabend in das Haus eines Paares in Lohmar eingestiegen. Im Schlafzimmer kam es zur Überraschung: Das Paar war noch zu Hause. Der Einbrecher erschrak, flüchtete panisch zu Fuß. Seine mutmaßliche Komplizin wollte mit dem Auto fliehen, baute aber einen Unfall. Beide konnten festgenommen werden.

Neue Pläne für das Kölner Ford-Gelände • In Köln gibt es aktuell Planungen, was mit dem Ford-Werk in Niehl passieren soll. Teile davon könnten an einen Investor gehen - für eine industrielle Nutzung. Dazu hat es laut Arbeitnehmervertretern schon Gespräche gegeben. Das Unternehmen sagt nichts dazu. Ford will 2.900 Stellen abbauen und ganze Bereiche schließen.