WEITERE NACHRICHTEN

Matthias Miersch (SPD)

Miersch soll auf Kühnert folgen • Gestern hatte der SPD -Generalsekretär Kevin Kühnert überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt - aus gesundheitlichen Gründen. Am Abend wollten die SPD -Gremien über einen Personalvorschlag der Parteichefs beraten. Der SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch soll neuer Generalsekretär werden. Die SPD will sich heute zur Nachfolge äußern. Der 55-jährige Parteilinke gilt als gut vernetzter Stratege. Seine wichtigste Aufgabe: den Bundestagswahlkampf der SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz organisieren.

Gedenkfeiern ein Jahr nach Hamas-Angriff - Polizist in Essen verletzt. In Tel Aviv hat es am Abend und in der Nacht Gedenkfeiern zum Jahrestag der Terrorattacke der Hamas gegeben. Aber auch in NRW gab es einige Veranstaltungen: unter anderem in Münster eine Mahnwache und in Bielefeld eine Schweigeminute auf dem Alten Markt. In Neuss wurden 1.000 Kerzen in der Innenstadt aufgestellt. Außerdem gab es auch einige Pro-Palästina-Proteste, zum Beispiel in Bonn und Essen. Bei der Demo in Essen wurden zwei Menschen festgenommen und die Veranstaltung danach aufgelöst. Ein Polizist wurde verletzt, als Demonstranten eine Kreuzung blockierten.

Bundeswaldinventur: So krank sind deutsche Wälder • Bei den in Deutschland am häufigsten vorkommenden Baumarten Fichte, Kiefer, Buche und Eiche sind vier von fünf Bäumen krank. Das zeigte schon der Waldzustandsbericht vom Mai. Genauere Informationen zum Zustand der deutschen Wälder werden alle zehn Jahre bei der Bundeswaldinventur gesammelt. Heute wird diese neue Erhebung vorgestellt. Mit dabei ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Vor der Ankunft des Hurrikan "Milton" in Florida räumen Arbeiter die Trümmer des vorherigen Hurrikans weg

Hurrikan erreicht vor Florida höchste Warnstufe • Das US-Hurrikanzentrum hat den Wirbelsturm "Milton" als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 Kilometern pro Stunde eingestuft. Mitte der Woche soll der Sturm an Floridas Westküste auf Land treffen. Die US-Katastrophenschutzbehörde forderte die Bevölkerung auf, Evakuierungsanordnungen der Behörden zu befolgen. US-Präsident Joe Biden erklärte für den Bundesstaat Florida den Notstand.

Bundeswehr-Hilfseinsatz in Polen nach Flut • Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr werden in Polen dabei helfen, die Schäden des Hochwassers zu beseitigen. Das bestätigte am Montag eine Sprecherin der Bundeswehr dem ARD-Studio Warschau. Bereits Mitte dieser Woche sollen insgesamt 120 Soldaten eines Panzerpionierbataillons aus dem bayerischen Bogen zum Einsatz kommen.

Viele Busse mit technischen Mängeln unterwegs • Fast jeder vierte Bus ist einer Auswertung des TÜVs zufolge mit technischen Mängeln unterwegs. Außerdem geht aus dem TÜV-Report Omnibus 2024 hervor, dass in den vergangenen zwei Jahren 14 Prozent der Busse die Hauptuntersuchung (HU) nicht bestanden haben. Das sind 2,4 Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Bericht von 2022.

Rauchentwicklung im RE9 in Windeck • Eine festgefahrene Bremse an einem Regionalzug hat am späten Abend in Windeck im Rhein-Sieg-Kreis zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Weil Qualm in die doppelstöckigen Waggons des RE9 zog, öffneten Fahrgäste von Hand die Zugtüren und liefen zu Fuß über die Gleise bis zum Bahnhof. Dort wurden die knapp 80 Frauen, Kindern und Männer vom Rettungsdienst betreut. 13 Fahrgäste mussten anschließend ambulant behandelt werden.

ICE-Strecke Hamm - Hannover wird erneuert • Ab Freitag werden für eine Woche zwischen Hamm und Hannover die ICE-Strecken erneuert. Dadurch dauert die Fahrt nach Berlin mindestens eine Stunde länger. Einige Städte, wie z.B. Bielefeld, werden in der ersten Herbstferienwoche dadurch gar nicht angefahren.

WDR 2 Weihnachtswunder • 2024 zieht das Moderationsteam von WDR 2 wieder ins Glashaus und sammelt Spenden für das WDR 2 Weihnachtswunder. Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug machen vom 14.12. bis zum 18.12. rund um die Uhr Programm im gläsernen Studio. Die Zuhörer können sich in dieser Zeit Musik wünschen und spenden. Wo das gläserne Studio in diesem Jahr aufgebaut wird, wird heute auf WDR 2 bekanntgegeben.