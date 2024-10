Das WDR 2 Weihnachtswunder kommt nach Paderborn!

Fünf Tage lang machen Sabine Heinrich, Steffi Neu, Jan Malte Andresen und Thomas Bug rund um die Uhr Programm im gläsernen Studio - mit tollen Gästen und Live-Musik-Acts.

Ihr könnt jetzt schon eine eigene Aktion starten, um Spenden zu sammeln. Eure Musikwünsche könnt ihr vom 25.11. an einreichen. Und ganz besonders freut sich das WDR 2 Team, wenn ihr uns am Glashaus in Paderborn besucht und eure Spenden und Musikwünsche persönlich abgebt.