35 Euro gespart: Wie sich Preisvergleiche im Supermarkt aktuell lohnen

Der Hintergrund ist klar: Lebensmittel sind insgesamt sehr teuer geworden. Weizenmehl kostet zum Beispiel 70 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren, ähnliche Preissteigerungen gibt es bei Sonnenblumen- und Rapsöl.

Günstiger und teurer Blumenkohl

Die Verbraucherschützer haben sich jetzt die Preise für 19 Grundnahrungsmittel genauer angeschaut. Dafür haben sie in fünf NRW-Städten insgesamt 20 Filialen der großen Handelsketten Rewe, Edeka, Lidl und Aldi besucht.

Die Ergebnisse sind krass: Blumenkohl zum Beispiel kostete in einem Geschäft 99 Cent. In einem anderen 4,99 Euro – das Fünffache. Dabei ließen die Experten Lebensmittel mit besonderen Qualitätsmerkmalen wie Bio- oder Fairtrade-Siegel außen vor. Butter war in einigen Geschäften bis zu dreimal teurer. Die 500-Gramm-Packung Spaghetti gab es im günstigsten Fall für 79 Cent, im teuersten für das Vierfache. Bei fast allen untersuchten Grundnahrungsmitteln fanden die Verbraucherschützer massive Preisunterschiede.