"Grüner Riese": Warum auch uns die Präsidentenwahl in Brasilien betrifft

Jair Bolsonaro.

Für Bolsonaro ist das Amazonasgebiet hingegen ungenutztes wirtschaftliches Potenzial. Er will noch mehr Flächen für Landwirtschaft, Bergbau und Energiegewinnung erschließen. Derzeit toben in den Regenwäldern Brasiliens die schwersten Brände seit zwölf Jahren. Der rechte Staatschef verbat sich immer wieder Vorschläge aus der internationalen Gemeinschaft zum Schutz des Regenwaldes und stand weitgehend isoliert da.

"Die Brasilianer entscheiden bei der Wahl also neben ihrer eigenen Zukunft auch über die des Weltklimas" , sagt Roberto Maldonado von der Naturschutzorganisation WWF .

Wie wirkt sich die Klimapolitik auf die Beziehungen aus?

Bolsonaros Verweigerungshaltung beim Klimaschutz bremst auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Südamerika und Europa. Das Freihandelsabkommen zwischen dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und der EU liegt derzeit auf Eis - unter anderem auch deshalb, weil Kritiker in Europa befürchten, der Vertrag werde die Regenwaldzerstörung in Brasilien weiter befeuern.