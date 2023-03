Unbefristeter Poststreik: Das wären die Folgen für die Verbraucher

Wann beginnt der Streik?

Das ist noch unklar. Am Freitag sind die Tarifparteien zu neuen Verhandlungen zusammen gekommen. " Während der Verhandlungen finden keine Streiks statt ", sagte ein Sprecher der Post. Wie lange die Verhandlungen dauern werden, ist nicht absehbar. Möglich ist auch, dass es doch noch zu einer Einigung kommt und ein unbefristeter Streik nicht stattfinden wird.

Wie lange wird der Streik dauern?

Das lässt sich bei unbefristeten Streiks schwer vorhersehen. Parallel zu den Streiks finden immer wieder Verhandlungen zwischen den Tarifparteien statt. Sollte es dort zu einer Einigung kommen, würden die Streiks enden. Der letzte unbefristete Streik bei der Post war im Jahr 2015. Damals streikten die Beschäftigten wegen der Gründung von Tochterfimen mit niedrigerer Bezahlung im Paketbereich. Der Streik damals dauerte vier Wochen.

Welche Bereiche sind betroffen? Streikt DHL auch?

Der Streik würde die gesamte Deutsche Post AG betreffen, also die Briefzustellung genauso wie den Paketdienst DHL. Wie genau sich der mögliche Streik auswirken würde, ist unklar und regional unterschiedlich. Es wäre jedoch mit Verspätungen bei der Auslieferung zu rechnen.

Streiken alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Post und DHL?

Davon ist nicht auszugehen. Laut Angaben der Deutschen Post arbeiten derzeit ca. 200.000 Mitarbeiter im Bereich "Post & Paket Deutschland". Laut Verdi würde der Tarifvertrag, um den gestritten wird, für 160.000 Mitarbeiter gelten. Wie viele davon Verdi-Mitglieder sind, ist nicht bekannt. Die Gewerkschaft macht keine Angaben zu Mitgliederzahlen in den einzelnen Bereichen.

Verspätungen bei Briefen und Paketen möglich

Interessant ist ein Vergleich mit dem unbefristeten Post-Streik im Jahr 2015. Damals ging es um einen Vertrag für 140.000 Tarifmitarbeiter. Gestreikt hatten laut Verdi 32.000 Beschäftigte. Ob sich die Zahl dieses Mal in ähnlichen Dimensionen bewegen könnte, wollte ein Verdi-Sprecher nicht kommentieren. Fest stehe, dass nicht alle Gewerkschaftsmitglieder gleichzeitig streiken würden. Man wolle " die Schmerzpunkte bei der Post suchen ", so der Sprecher gegenüber dem WDR. Es gehe darum, mit effektiven Mitteln größtmögliche Wirkung zu erzielen.

Wie kann ich sicherstellen, dass mein Brief und mein Paket pünktlich ankommt?

Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte Paketzusteller wie Hermes, UPS, DPD, GLS oder FedEx/TNT wählen. Auch beim Briefverkehr gibt es andere Anbieter, wie zum Beispiel Pin Mail, Biber, Postcon, BPN oder Citipost.

Wer haftet, wenn wichtige Post verspätet ankommt? Was ist mit Verträgen, Rechnungen und überschrittenen Fristen?

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Post sind in diesem Fall eindeutig: Die Post ist von einer Haftung befreit, " soweit der Schaden auf Umständen beruht, die sie auch bei größter Sorgfalt nicht vermeiden und deren Folgen sie nicht abwenden konnte ". Hierbei werden explizit " höhere Gewalt " und " Streik " als Beispiele in den AGB genannt. Wer also sichergehen will, dass wichtige Unterlagen wie Verträge fristgerecht ankommen, sollte einen anderen Versandanbieter wählen.