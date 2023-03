Post-Beschäftigte stimmen für unbefristete Streiks

Keine guten Nachrichten für Kunden, die auf die schnellstmögliche Auslieferung von Briefen und Paketen bei der Deutschen Post hoffen. Die Verdi-Mitglieder haben für einen unbefristeten Streik bei dem Bonner Konzern gestimmt, wie die Gewerkschaft einen Tag nach der Urabstimmung am Donnerstag mitgeteilt hat. Morgen soll in den Tarifverhandlungen weiter verhandelt werden.

Streikankündigung kurz nach Bilanz-Pressekonferenz

Die Mitteilung ging raus kurz nachdem der Konzern auf seiner Bilanz-Pressekonferenz den nächsten Rekordumsatz verkündet hatte. Im vergangenen Jahr habe man den Rekord aus dem Vorjahr mit 94,4 Milliarden Euro um 15,5 Prozent übertroffen.

Dieser Rekord sei aber ausschließlich dem internationalen Geschäft zu verdanken, hieß es. Das Ergebnis des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland war demnach hingegen rückläufig. Der Umsatz im Inland ging den Angaben zufolge von 17,4 auf 16,8 Milliarden Euro zurück.

Verdi kehrt trotzdem an Verhandlungstisch zurück

Genau das ist wohl der Grund, warum man der von Verdi geforderten Lohnerhöhung von 15 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten nicht zustimmen will. Dies entspreche einer Mehrbelastung von rund einer Milliarde Euro pro Jahr für den Konzern. Post-Chef Frank Appel sagte, die Post werde keine Dinge tun, von denen er wisse, dass sie das Brief- und Paktgeschäft in Deutschland nachhaltig in Frage stellten.

Die Gewerkschaft will die Verhandlungen, die sie im Februar für gescheitert erklärt und somit abgebrochen hatte, trotz des Streiks wiederaufnehmen und an den Verhandlungstisch zurückkehren.