Dem mehr als 5.000 Kilometer entfernten Freund seine Liebe gestehen? Kein Problem. Wildfremden Menschen in Übersee ein Lächeln aufs Gesicht zaubern? Nur zu. "The Portal" macht's möglich.

Erst vor einer Woche ist das Video-Livestreaming-Projekt in New York und Dublin an den Start gegangen. Die Idee ist simpel, die Resonanz riesig: Die Kunstaktion ermöglicht es, in Echtzeit einen Blick auf das Leben in der jeweils anderen Stadt zu werfen - und Hunderttausende, vielleicht Millionen pilgerten seither vor die beiden runden Bildschirme in der Nähe des bekannten Flatiron Building in Manhatten und seinem Pendant in Irlands Metropole.