Kölner Polizei wertet Nizza-Videos von Fans aus

Kein Fanmobil am Stadion

Vor und nach dem Spiel waren kleinere friedliche Gruppen von FC-Fans von Anhängern aus Nizza attackiert, ausgeraubt und zum Teil schwer verprügelt worden. Es habe keinerlei Hilfe der französischen Polizei gegeben, lautet die Kritik. Ein Beamter habe sogar gesagt: no french, no help.

Müller-Römer kritisiert aber auch den 1.FC Köln. Deren Verantwortliche hätten die eigenen Fans vor den gewalttätigen Hools aus Frankreich warnen müssen. Man habe außerdem einen Kleinbus an die Kurve stellen können mit Verantwortlichen des Vereins. Die hätten beispielsweise helfen können, Krankenwagen zu ordern.

Hintergründe zu den Ausschreitungen beim Spiel Nizza gegen Köln Lokalzeit aus Köln. Verfügbar bis 16.10.2022. WDR.

Solidarität mit Gewalttätern

Eine Ohrfeige für den FC ist die Aktion der Wilden Horde am Sonntag, die sich per Banner mit den Gewalttätern der Supras Auteuil solidarisierte. Die Supras waren bereits 2010 wegen anhaltender Gewaltexzesse von ihrem Club Paris Saint-Germain ausgeschlossen worden. Hooligans der Supras aus Paris sollen mit FC-Gewalttätern gemeinsame Sache gemacht haben. Vom 1. FC Köln gab es heute keine Stellungnahme.

Über dieses Thema berichten wir am Montag, 12.09.2022, in der WDR Lokalzeit im Fernsehen.