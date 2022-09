Tausende FC-Fans fluten Nizza

Europapokal, davon singen die Fans des 1.FC Köln seit Jahren. Und jetzt ist es endlich wahr geworden.

Vor zwei Wochen waren schon zweitausend Kölner bei der Qualifikation zur Conference League in Ungarn dabei. Heute in Nizza sind es einige Tausend mehr. Per Bahn, Bus, Flugzeug oder Privat-PKW sind die Fans angereist und drücken der Stadt ihren Stempel auf. Auch an der Apollo Statue an der Fontaine du Soleil. Die Freude dort über ist am Mittag hör- und spürbar.

Kölsche Töne an der Côte d’Azur

Es ist ein heißer Mittag in Nizzas Altstadt und die Fans des 1.FC Köln sorgen dafür, dass die Temperaturen weiter ansteigen. Der Platz ist fest in Kölner Hand. Vereinzelt wird Pyrotechnik gezündet. Rote Rauchtöpfe tauchen den Platz in ein unwirkliches Licht. Dann erschallt eines der Lieblingslieder der FC-Fans. "In unserem Vedeel" von den Bläck Fööss. So lauthals gesungen, dass die Einheimischen verwundert stehen bleiben. Die Polizei sieht dem Treiben aus der Entfernung gelassen zu.

Fans fluten die Innenstadt

Und dabei hatte der Tag in Nizza doch so besinnlich begonnen. Auch ohne FC-Anhänger wäre die Stadt voll gewesen. Jetzt sieht man überall rote Trikots. Wie von Melanie und Jochen Zimmer aus Köln, die nur für das Spiel gekommen sind und gar nicht hier übernachten. 13 Stunden hin und 13 Stunden zurück. Das ist ihnen der Trip wert. Geschlafen wird im Auto während der Fahrt als Beifahrer.

Die Straßen der Altstadt sind geradezu geflutet. Die Fans sind mit Bus, Bahn, Flugzeug, dem Wohnmobil oder dem Auto gekommen und voller Vorfreude auf das Spiel am Abend. Schließlich haben die Anhänger eine gefühlte Ewigkeit auf so einen Tag gewartet. FC-Fan René Falke hat sich gleich bis Montag abgemeldet.

"Ungewöhnliches Ambiete und tolle Atmosphäre"

Marcel Marro betreibt eine Bäckerei in der Altstadt von Nizza. Er freut sich nicht nur über den zusätzlichen Umsatz. Sondern auch über die ungewöhnlichen Fans aus Köln.

Der Bäcker sagt: "Die machen Party und sind sehr korrekt. Die singen und feiern. Das ist doch sehr gut."

Selbst Fans von OGC Nice sind unterwegs. Mal gucken, was die Kölner so treiben. In Frankreich gibt es bei den nationalen Spielen normalerweise so gut wie keine Auswärtsfans. Das ist heute ganz anders. "Das wird im Stadion für ein ganz ungewöhnliches Ambiente und für eine tolle Atmosphäre sorgen" , sagt Romain.

Am Nachmittag geht es dann auf den Weg ins Stadion. Er führt über die weltberühmte Promenade des Anglais. Auch hier sind die Franzosen sehr beeindruckt von den Kölnern. Die zeigen sich gut zu Fuß. Zehn Kilometer sind es bis zum Stadion. Bei mehr als 30 Grad zeigen sich auch die Fans von der sportlichen Seite. Und dass Alles um ihren Verein zu unterstützen. Auf den letzten drei Kilometern vor dem Stadion steigt so langsam aber auch die Nervosität. Nach einem solchen Fanmarsch vor traumhafter Kulisse wünschen sie sich auch einen FC-Sieg. Dann wäre die kölsche Glückseligkeit an der Côte d’Azur vollkommen.

