Erste Kontrollnacht gegen Messergewalt in NRW-Großstädten

Ein Großaufgebot der Polizei versammelte sich auch in Dortmund im Hauptbahnhof mit 200 Einsatzkräften. In Köln waren mehr als 300 Beamte im Einsatz, die auf den Ringen und am Aachener Weiher in der Innenstadt kontrollierten. Zudem waren Aktionen in Münster, Bonn und Aachen geplant.