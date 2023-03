Bundestag beschließt Plastikabgabe: Lob vom Städtetag, Kritik von Branchenvertretern

Wie hoch sind die Mehrkosten und wer trägt sie?

Durch die Sonderabgabe sollen mehr als 400 Millionen Euro in die Kassen der Kommunen gespült werden. Eine Summe, die Patrick Hasenkamp, Vizepräsident Verband kommunaler Unternehmen (VKU), begrüßt. " Das ist ein guter Einstieg in zukünftige wirklick wirksame Littering-Maßnahmen. " Mit "Littering" spricht Hasenkamp die Vermüllung des öffentlichen Raums an. Es sei gut, dass die " aus unserer Sicht verursachende, in Verkehr bringende Industrie - die Händler - mit in die Pflicht " genommen werden.

Wer mit der Herstellung und dem Verkauf bestimmter Einweg-Produkte Geld verdient, soll sich auch an den Reinigungskosten beteiligen müssen. Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW

Helmut Dedy

" Es ist gut, dass die Plastikabgabe endlich kommt ", sagt auch Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW. Die Kosten für die Entsorgung von achtlos weggeworfenen Verpackungsmüll stiegen jährlich. " Die NRW-Kommunen geben jährlich mehr als 100 Millionen Euro für die Beseitigung von Müll im öffentlichen Raum aus ", so Dedy. Er glaubt, dass auch die Bürgerinnen und Bürger von sauberen Parks und Plätzen profitieren.

Da sind Branchenvertreter deutlich skeptischer. Andreas Gayk, Geschäftsführer des Markenverbandes, fürchtet eher, dass Bürger doppelt belastet werden könnten: " Einerseits durch die Abfallgebühren und andererseits durch den Aufschlag der zusätzlichen Kosten auf die Produktpreise. " Das sieht Engelmann genauso, zumal die Entsorger keine Senkung der Abfallgebühren angekündigt hätten.

Was für Effekte erhofft man sich?

Patrick Hasenkamp

Der Städtetag NRW und die kommunalen Unternehmen versprechen sich von dem Gesetz sauberere Städte und einen zusätzlichen Schub für mehr Nachhaltigkeit. VKU-Vizepräsident Hasenkamp hofft, dass die Industrie jetzt " effektiv und schnell " darüber nachdenkt, Einwegmaterialien durch " mehrwegfähige Systeme " zu ersetzen. " Ein aktiver Beitrag zur Abfallvermeidung " sei das Ziel.