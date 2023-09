Was sagen die Menschen in Petershagen?

Fragt man die Menschen in Petershagen dazu, bestätigt sich dieser Trend teilweise. Teilweise wird ihm auch deutlich widersprochen. Manche meinen, schon sehr vorsichtig sein zu müssen, ihre Meinung zu äußern, besonders bei politischen Themen. Eine Frau sagt jedoch auch, dass das Umfeld, in dem man seine Meinung äußert, eine wichtige Rolle spiele: im Privaten "Ja", in der Öffentlichkeit "Nein". Man werde einfach sehr schnell in eine " Schublade " gesteckt.

Man kann seine Meinung sagen, man muss sich nur trauen. Es muss einem nur egal sein, was die anderen denken! Jan-Hendrik Pieper, Bürger aus Petershagen

Online-Reporterin Catharina Coblenz und Klaus Peter Czech

Andere sind der Auffassung, dass man seine Meinung sehr wohl äußern kann – Klaus Peter Czech sagt: " Das muss man sogar ." Doch auch er hat das Gefühl, aufgrund seiner Meinung schnell einer bestimmten Richtung zugeordnet zu werden.

Meinungen werden nicht gehört

Bei der Befragung wurde auch klar, dass viele das Gefühl haben, dass sie ihre Meinung zwar sagen können, dass sie aber nicht gehört werde. Dirk Breves, der Bürgermeister von Petershagen, kann das nicht wirklich verstehen. Er sagt, die Menschen könnten mit Fragen und Sorgen an ihn und seine Mitarbeiter herantreten - das passiere jedoch nicht oft.

Wir brauchen wieder eine gute Diskussions- und Debattenkultur. Ich denke, das haben wir verlernt. Dirk Breves, Bürgermeister von Petershagen

Darüber hinaus gebe es auch Gespräche mit Bürgerinitiativen, wie beispielsweise "Petershagen 92.2", die sich kürzlich gegen eine Baumaßnahme in Petershagen gewendet hat. Es gebe jedoch eine größere schweigende Mitte. " Sie hören eigentlich nur die, die dagegen sind ", sagt Breves.

Besonders schwierige Themen

Auch wenn die Petershäger es nicht explizit sagen, kristallisieren sich in den Gesprächen doch Themen heraus, bei denen es offensichtlich schwieriger ist, seine Meinung zu äußern: Corona und Flüchtlingspolitik, zwei Themen, die sowohl die Politik als auch die Gesellschaft in den letzten Jahren massiv beschäftigt haben.

Einer der Befragten auf der Straße sagt, dass er " nicht viel von den Corona-Maßnahmen gehalten hat ", wodurch er gleich als Impfgegner bezeichnet wurde - dabei sei er sogar geimpft. Ein anderer Befragter erzählt, dass man schnell als rechtsextrem betitelt werde, selbst wenn man nur auf Dinge hinweise, die man nicht richtig finde.

Bundestag hat erstmals einen Bürgerrat eingesetzt

Aber was kann man gegen dieses Gefühl der Ohnmacht, gegen dieses Gefühl, nicht gehört zu werden, machen. Ab heute hat der Bundestag erstmals einen Bürgerrat ins Leben gerufen. Es könnte eine Möglichkeit sein, die Bevölkerung enger mit der politischen Ebene in Verbindung zu bringen.

In einem solchen Bürgerrat kommen 160 Personen zusammen, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. Sie müssen über 16 Jahre alt sein und ihren Erstwohnsitz in Deutschland haben. Dieser Bürgerrat soll gemeinsam an einem bestimmten Thema arbeiten und dazu dann Empfehlungen vorlegen. Weitere Infos hier: