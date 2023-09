Gegen den Politik-Frust: Bürgerrat soll Beteiligung schaffen

Zufällig ausgeloste Mitglieder

Doch was ist ein solcher Bürgerrat überhaupt? SPD , Grüne und FDP hatten schon im Koalitionsvertrag angekündigt, "neue Formen des Bürgerdialogs " nutzen zu wollen. Dafür wurden im Vorfeld 160 Personen per Zufallsprinzip aus allen Menschen über 16 Jahren mit Erstwohnsitz in Deutschland ausgewählt. Sie sollen gemeinsam an einem bestimmen Thema arbeiten. Am Ende wird ein " Bürgergutachten " vorgelegt, das konkrete Empfehlungen gibt.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas

Die Hoffnungen in das Format sind groß. So verspricht sich Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD), dass durch Bürgerräte die " Kluft " zwischen Bevölkerung und Parlamentariern etwas kleiner wird. Auch Menschen aus der " stillen Mehrheit " könne so eine Stimme gegeben werden. Andere Sichtweisen aus den Bürgerräten könnten den Parlamentariern zudem helfen, zuweilen festgefahrene Positionen zu überdenken.

Bürgerrat diskutiert über Ernährung

Als Thema für den ersten Bürgerrat des Bundestages wurde der Bereich Ernährung ausgesucht. So soll sich das Gremium damit befassen, wo der Staat in der Ernährungspolitik aktiv werden soll und wo nicht.

Auch um Lebensmittelverschwendung soll es beim Bürgerrat gehen

Konkrete Themen sind zum Beispiel Kennzeichnungen zur Umweltverträglichkeit und zu Tierwohlstandards, der Steuerrahmen bei Lebensmitteln oder Lebensmittelverschwendung. Nach der Eröffnung am Freitag wird der Bürgerrat an drei Wochenendsitzungen in Präsenz tagen.



Hinzu kommen sechs digitale Abendveranstaltungen. Ende Februar 2024 sollen die Beratungen fertig sein.

Umsetzung der Vorschläge ist offen

Ute Hilbert hofft, dass die gefundenen Ergebnisse dann auch umgesetzt werden. " Das würde mich enttäuschen ", sagt sie für den Fall, dass das nicht so wäre. Doch genau das kann passieren.

Der Bundestag erklärt: " Was umgesetzt wird und was nicht, entscheiden am Ende allein die Mitglieder des Deutschen Bundestages ." Eine Pflicht zur Berücksichtigung gibt es also nicht.