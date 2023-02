Es ist ein sehr politischer Zug und entsprechend positiv reagierte das Premierenpublikum hier in Messehalle neun. Putin kommt als Schlächter im Zug vor, der die Welt durch den Fleischwolf dreht. Auf einem anderen Wagen gibt er dem Satan einen Bruderkuss. Persiflagewagen, die es sicher am Rosenmontag in die weltweiten Nachrichtensendungen des Fernsehens schaffen werden.

Henriette Reker darf auf einem der 24 Wagen auch nicht fehlen. Sie schenkt Düsseldorf die Zülpicher Straße. Aus der Ampel-wird die Hampelkoalition. Donald Trump erlebt sein Revival, während auf einem anderen Wagen der Mittelstand durch die Presse aus Corona, Inflation und Energiekrise geht. Bundeskanzler Olaf Scholz ist gefangen im Tentakel des Polypen China. Daneben frisst FIFA -Chef Gianni Infantino Dollarscheine und feiert den "Best World Cup ever".