Häusliche Gewalt und Femizide: Wie können Frauen geschützt werden?

Brandstiftungen und Drohungen in Essen

Wie gefährlich die Situation für betroffene Frauen und auch für deren Familie werden kann, zeigt der Vorfall, der sich jüngst in Essen ereignete, also etwa eine Woche nach dem offenen Brief der Organisationen. In Essen war ein 41-jähriger Mann festgenommen worden, nachdem er mutmaßlich zwei Wohnhäuser in Brand gesteckt hatte und mit einem Lieferwagen in zwei Geschäfte gefahren war. 31 Menschen wurden verletzt, 17 davon schwer und zwei Kinder lebensgefährlich. Der Tatverdächtige, der Anwesende auch mit einer Machete gedroht haben soll, sitzt in Untersuchungshaft.

Laut NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) seien die Taten " das Werk eines Mannes, welcher möglicherweise die Trennung seines Ex-Frau nicht verkraftet hat ". Auch die Polizei und der Anwalt des Verdächtigen schilderten ein solches mögliches Motiv des gebürtigen Syrers. Es gebe einen " familiären Streit um das Umgangsrecht der Kinder ", dieser sei eskaliert, so der Anwalt.

Die Trennung sei bereits drei Jahre her. Damals soll die Frau mit den drei gemeinsamen Kindern in ein Frauenhaus geflohen sein. Inzwischen habe sie einen neuen Freund. Als Reaktion habe der tatverdächtige Ex-Partner gezielt Wohnungen und Ladenlokale angegriffen, in denen Menschen wohnen und arbeiten, die seine ehemalige Partnerin unterstützen würden.

Gewalthilfegesetz bislang nicht verabschiedet

Familienministerin Lisa Paus

Die Taten in Essen seien " ein weiterer schrecklicher Fall von Partnerschaftsgewalt ", schrieb Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) auf der Plattform "X". Man müsse Frauen und ihre Kinder besser vor Gewalt durch (Ex-) Partner schützen.

Doch wie kann das gelingen? Vielerorts fehlt es an Zimmer in Frauenhäusern, Personal und Präventionsmaßnahmen.