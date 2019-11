CDU, FDP, SPD und Grüne haben sich mit einem symbolischen Votum hinter die Bewerbung die Olympischen Spiele 2032 gestellt. Eine erfolgreiche Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele in unserem Land sei eine große Chance für Nordrhein-Westfalen, heißt es in dem am Donnerstag (14.11.2019) gemeinsamen verabschiedeten Antrag der Fraktionen.

Laschet verspricht sich Schub für das Land

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte, die Ausrichtung könnte ein Schub für das Land und auch im Bereich Mobilität helfen. Zugleich machte er deutlich, dass eine Menge Fragen noch offen seien. Dazu zählte er eine Machbarkeitsstudie, die erst durchgeführt werden könne, wenn das Internationale Olympische Komitee (IOC) Details zur Austragung vorgelegt habe.