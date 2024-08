Tote bei Messerangriff in Solingen - Täter ist flüchtig

Auf der 650-Jahr-Feier in Solingen hat es einen Messerangriff gegeben. Nach aktuellen Angaben gab es drei Tote und vier Schwerverletzte. Der mutmaßliche Täter ist flüchtig. Der Veranstalter bestätigte den Angriff wenig später und teilte mit, dass um das Leben von mehreren Menschen gekämpft wird.

Aus Polizeikreisen hieß es, der Fall werde nicht mehr als Amoklage eingestuft, sondern als Anschlag. Der Täter sei gezielt vorgegangen.

Lage noch unübersichtlich

Tatort ist der Fronhof - ein Marktplatz in der Innenstadt von Solingen. Bislang ist die Lage unübersichtlich: Hubschrauber sind in der Luft. Die Polizei hat Großalarm ausgelöst. Beamte stehen aktuell mit Waffen am Einsatzort und sichern diesen. Zahlreiche Rettungswagen sind im Einsatz.

Solinger sollen Innenstadt meiden

Die Menschen in der Innenstadt sind aufgerufen, den Bereich zu meiden. Die Veranstaltung in Solingen wurde sofort abgebrochen. Es gibt Absperrungen in der ganzen Stadt. Sichtschutzwände sind aufgebaut. Die Polizei Düsseldorf die Ermittlungen aufgenommen.

Wüst: NRW ist in Erschütterung und Trauer vereint

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst schrieb auf X: "Nordrhein-Westfalen ist in Erschütterung und Trauer vereint." Er sprach von einem Akt brutalster und sinnloseer Gewalt, der das Land "ins Herz getroffen" habe.

Oberbürgermeister: Solingen in Schock und großer Trauer

Oberbürgermeister Tim Kurzbach schrieb auf Facebook: " Heute Abend sind wir alle in Solingen in Schock, Entsetzen und großer Trauer. Wir wollten alle gemeinsam unser Stadtjubiläum feiern und haben nun Tote und Verletzte zu beklagen. Es zerreißt mir das Herz, dass es zu einem Attentat auf unsere Stadt kam. Ich habe Tränen in den Augen, wenn ich an diejenigen denke, die wir verloren haben. Ich bete für alle, die noch um ihr Leben kämpfen. Ich danke allen Rettungs- und Sicherheitskräften für ihren Einsatz. Ich bitte Sie, wenn Sie glauben, beten Sie mit mir, und wenn nicht, dann hoffen Sie mit mir. "

Aus Anlass des 650. Geburtstags der Stadt Solingen hatte am Freitag ein "Festival der Vielfalt" begonnen. Es sollte bis Sonntag dauern. In der Ankündigung heißt es: "Solingen Mitte wird dabei zur großen Festmeile: Vom Neumarkt über den Fronhof bis zum Mühlenplatz wird gefeiert." In den Straßen erwarte die Besucher ein Programm mit Musik, Kabarett, Akrobatik, Kunsthandwerk, Unterhaltung für Kinder und vielem mehr.

