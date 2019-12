Seit Montag soll das nun anders sein. Zumindest verspricht das Verkehrsministerium den Usern: alle NRW-Tarife in einer App. Keine Verwirrung mehr, wenn man aus einem Tarifbereich in den nächsten wechselt. Verspätungen, Bauarbeiten, Netzpläne – alles soll nun in einer App zu finden sein.

Was kann die App?

Laut Anbieter ist die "mobil.nrw App" ist die einzige App, die alle Tickets des NRW-Tarifs sowie aller Verbünde in NRW in digitaler Form gebündelt anbietet. Bezahlt werden die Ticketbuchungen per Paypal, Lastschrift und Kreditkarte. Die App selber ist kostenlos.