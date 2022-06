Wie weit ist NRW beim Wasserstoff-Ausbau?

Hersteller zögerlich beim Wasserstoff-LKW

Was den Verkehr angeht, steht im Moment der ÖPNV im Fokus. Erste Wasserstoffbusse sind in Hürth und Wuppertal auf der Straße. In weiteren Kommunen wie Duisburg und Essen ist die Anschaffung bereits beschlossen, woanders gibt es Vorplanungen.

Das Ziel, bis 2025 auch 400 Wasserstoff-LKW auf die Straße zu bringen, ist dagegen noch in weiter Ferne. Das liege auch daran, dass es bisher nur ein " überschaubares Angebot “ der Hersteller gebe, sagt Jochen Linßen. Der Professor hat für das Forschungszentrum Jülich an der Roadmap des Landes mitgewirkt.

Er sieht NRW beim Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur aber trotzdem weit vorne. Die Herausforderung sei es nun, aus den vielen Tests und Demonstrationsprojekten einen funktionierenden Markt hinzubekommen.

Mehr Windkraft für grünen Wasserstoff