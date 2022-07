Darf man in den Wäldern in NRW Holz sammeln?

Trotz dieses Engpasses sollte man jedoch nicht einfach in den Wald gehen, um dort Äste und anderes Totholz zu sammeln. Das ist in NRW verboten. " Es gibt die sogenannte 'Handstrauß-Regel' ", erklärt Michael Blaschke vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW. " Wenn sie sich eine handvoll Pilze sammeln wollen, um diese zuhause zu essen, ist das okay ." Auch ein schöner, auf dem Boden liegender Ast, beispielsweise um damit das Wohnzimmer zu dekorieren, könne mitgenommen werden. " Aber Brennholz darf man nicht sammeln ", so Blaschke.