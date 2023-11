In NRW ziehen mehr Menschen von der Stadt aufs Land

Wohnkosten und Digitalisierung als Ansporn

" Dieses Comeback der ländlichen Räume ist schon eine bemerkenswerte Entwicklung ", unterstreicht Petra Klug, die bei der Bertelsmann-Stiftung an der Studie mitgewirkt hat. Als wesentliche Treiber benennen die Autoren die teure Wohnsituation in den Städten sowie die zunehmende Digitalisierung insbesondere in der Arbeitswelt.

Gleichzeitig und schon lange vor der Pandemie sei für die meisten Haushalte das erträumte Einfamilienhäuschen in Kernstädten nicht nur unerschwinglich, es fehle auch überhaupt an Angeboten, heißt es in der Studie. Gesucht werde dann im weiteren Radius. Was vor fünf Jahren zunächst rund um die Städte bemerkbar wurde, habe sich inzwischen kaskadenartig aus dem näheren ins weitere Umland verlagert.

Auch habe die Corona-Pandemie den Trend zugunsten ländlicher Räume weiter verstärkt: Homeoffice-Möglichkeiten traten stärker in den Vordergrund als je zuvor. Zudem legen Ergebnisse von Experteninterviews nahe, dass unter dem Eindruck der Lockdowns in der Pandemie der Wunsch nach größeren Wohnungen mit Garten oder Balkon bei vielen stärker in den Fokus rückte.