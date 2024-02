Zusammengestellt von Catharina Coblenz und Nina Giaramita aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Messerangriff in Wuppertaler Gymnasium • Nach dem Angriff auf mehrere Schüler an einem Wuppertaler Gymnasium ermittelt die Polizei weiter. Der 17-Jährige hat fünf seiner Mitschüler verletzt, teilweise schwer. Außerdem ist der Tatverdächtige selbst lebensgefährlich verletzt.

Der mutmaßliche Täter soll nach Angaben einer Lehrkraft ein Messer und eine Schere als Tatwaffe verwendet haben. Die Polizei spricht von einer Amoktat. Das Motiv ist noch unklar.

Heute findet kein Unterricht an dem Gymnasium statt. Stattdessen kümmern sich zahlreiche Psychologen um die Schülerinnen und Schüler. NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) sagte, die Tat mache sie „fassungslos“. Weitere Details sollen am Freitagnachmittag bekannt gegeben werden.

Nachrichten aus NRW

Nur wenige Schäden nach Sturmtief • Am Abend ist Sturmtief Louis durch NRW gefegt - ohne größere Schäden anzurichten. Vereinzelt gab es umgekippte Bäume - in Duisburg und im Kreis Siegen-Wittgenstein beschädigten sie Oberleitungen an Bahnstrecken. Zuvor wurden in Castrop-Rauxel und Dorsten Notunterkünfte für Geflüchtete evakuiert und mehr als 1.700 Bewohner sicherheitshalber woanders untergebracht.

Sperrung der Bahnstrecke Essen-Bochum-Dortmund endet • Sieben Wochen lang mussten die Menschen im Ruhrgebiet beim Bahnfahren noch mehr Nerven haben als sonst: Dort war eine wichtige Bahnstrecke gesperrt. Von und nach Bochum fuhr wochenlang kein Zug mehr. Heute Abend soll die Sperrung enden und die Bahnstrecke wieder freigegeben werden.

Rahmenplan Hambach • Was wird aus den ehemaligen Braunkohlegebieten? In Niederzier ist gestern Abend der Rahmenplan Hambach vorgestellt worden. Dabei geht es um die künftige Nutzung der einstigen Braunkohlelandschaft zwischen 2040 und 2070. Der Ausstieg aus der Braunkohle ist für 2030 geplant. Die Vorschläge für die spätere Nutzung kommen von den sechs Kommunen, die am Braunkohletagebau Hambach liegen.

Weitere Themen

Abstimmung zur Cannabis-Legalisierung • Der Bundestag stimmt heute über die Teil-Legalisierung von Cannabis ab. Das neue Gesetz soll am 1. April in Kraft treten. Erwachsene dürfen dann 25 Gramm Cannabis besitzen, ab dem 1. Juli wären auch Cannabis-Clubs erlaubt. Die Union möchte das Gesetz verhindern und hat Mitglieder der Ampel dazu aufgefordert, dagegen zu stimmen.

Unbemannte Sonde auf dem Mond gelandet • Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt ist eine kommerzielle Landung auf dem Mond gelungen. Der unbemannte Lander eines privaten US-Unternehmens setzte nach Angaben der Raumfahrtbehörde Nasa in der Nacht auf dem Mond auf. Es war gleichzeitig die erste US-Mondlandung seit dem Ende des Apollo-Programms vor mehr als 50 Jahren.