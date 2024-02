Heute, am Veilchendienstag, geht der Straßenkarneval in den Endspurt. Wobei es vielerorts nicht minder närrisch als an den Tagen davor zugeht. In Attendorn etwa geht der größte Umzug im Kreis Olpe über die Bühne. Traditionell gibt es im niederländischen Grenzort Kerkrade ein "klone trekken" - eine Parade mit vielen Menschen in bunten Clownskostümen.

In Mönchengladbach gibt es den größten Veilchendienstagszug in ganz Deutschland. Mit dabei sind unter anderem über 70 Festwagen und Traktoren, mehr als 30 Bagagewagen, 30 Tanz- und Funkengarden sowie etwa 15 Musikkapellen. In Köln wird am Abend auf Plätzen und vor vielen Kneipen der Nubbel, eine Strohpuppe, verbrannt.