Schenkt das Land RWE Millionen? • Nach dem Ende der Braunkohle plant RWE im Rheinischen Kohlerevier riesige Seen. Das benötigte Rheinwasser kostet eigentlich Geld: Seit 2004 kostet es grundsätzlich eine Gebühr, wenn sich jemand am Grundwasser oder an oberirdischen Gewässern bedient - fünf Cent pro Kubikmeter. Doch gegenüber RWE verzichtet das Land womöglich auf dieses Geld. WDR-Recherchen zeigen, dass ausgerechnet das größte Wasserprojekt der kommenden Jahrzehnte von der Abgabe befreit werden könnte.

Erster Schultag für viele Erstklässler • Einige wurden schon gestern eingeschult, die meisten Schulen ziehen den ersten Tag für die Erstklässler aber auf den zweiten Tag des neuen Schuljahres. Insgesamt werden in NRW in diesem Sommer rund 180.000 Kinder eingeschult.

US-Wahlkampf: Tim Walz nimmt Nominierung als Vize-Kandidat an • Tim Walz hat die Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat der US-Demokraten angenommen. Dies sei " die Ehre meines Lebens ", sagte Walz auf dem Parteitag der Demokratischen Partei in Chicago. "Wir sind heute Abend alle aus einem schönen, einfachen Grund hier - wir lieben dieses Land", fuhr er fort. Der Parteitag der Demokraten hatte am Montag begonnen. Er dauert noch bis Donnerstag - dann wird Kamala Harris formell ihre Nominierung als Präsidentschaftskandidatin annehmen.

Kamala Harris und ihr Vize-Kandidat Tim Walz

Erster Publikumstag der Gamescom • Gestern war nur Fachpublikum zugelassen, heute öffnen sich die Tore der Gamescom in Köln für alle. Um neun Uhr wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einen Rundgang über die Messe machen, mit anschließendem Pressestatement. Am Abend wird der "Gamescom Award" in sieben Kategorien vergeben. Die Computerspiele-Messe geht noch bis Sonntag.