Ein Grund: weniger Förderung für Games branche

Das weiß auch die Film- und Medienstiftung NRW . Sie kümmert sich nicht nur um Filmschaffende, sondern auch um die Spieleentwickler im Bundesland. "Globale Faktoren, die alle Branchen betreffen, betreffen natürlich auch die Gamesbranche: Es gibt einen Pandemie-Backlash und Investitionsstopps ", erklärt die Stiftung auf WDR-Anfrage die schwierige Situation.

Gamescom-Eröffnung in schwieriger Lage

Außerdem liegt die Förderung vom Bund seit Mai 2023 auf Eis – das Bundeswirtschaftsministerium hatte bis dahin deutlich mehr als 100 Millionen Euro in die Entwicklung von Computerspielen gesteckt. Und im Etat der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien sind für das laufende Jahr 33,3 Millionen Euro für die Games-Förderung vorgesehen – eine Förderung ist bisher aber nicht umgesetzt. "Dies und einige andere Faktoren führen dazu, dass die Gamesbranche sich aktuell nicht in einer optimalen Lage befindet" , so die Film- und Medienstiftung NRW .

Games branche scheut Investitionen

Auch von den Publishern, also den Verlagen für Computerspiele, gibt es wenig Geld. "Ich habe so eine Zeit wie jetzt noch nie erlebt" , sagt Michael Hoss. Er arbeitet für den Publisher Deck 13 Spotlight und schaut, in welche Spieleprojekte investiert werden könnte. An Projekten mangelt es nicht: "Wir haben gerade an die zehn interessante Titel auf dem Tisch liegen, wo ich sagen würde: Jeder einzelne davon wird ein Hit." Das Problem ist, dass ihm das Geld fehlt, diese potenziellen Hits bis zur Veröffentlichung zu bringen.

Vor allem teurere Spieleprojekte hätten es in der Krise schwer: Michael Hoss weiß von keinem einzigen Publisher, der momentan drei bis 25 Millionen Euro in ein Game investieren würde. "Dadurch kommen wir in zweieinhalb bis drei Jahren in eine Situation, da werden immer noch Spiele rauskommen, aber es werden auf einmal deutlich weniger sein." Zumindest für diese Kategorie der mittelgroßen Spiele dürfte es schwierig werden.

Games -Überraschungshit 2022 kam aus NRW