Guten Morgen, NRW!

Rettungskräfte vor dem Hotel in Kröv

Überlebende aus Hoteltrümmern gerettet • Nachdem am Dienstagabend ein Hotel im Moselort Kröv im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz teilweise eingestürzt war, konnte am späten Abend die letzte Verschüttete gerettet werde. Die Frau hatte fast 24 Stunden unter einer Betonplatte festgeklemmt. Unter Applaus sei die Frau aus dem zerstörten Gebäude getragen worden, so die Feuerwehr. Bei dem Einsturz waren zwei Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen seien teils schwer verletzt.

Gegenproteste nach Ausschreitungen in England • Tausende Menschen demonstrierten gestern landesweit gegen die anhaltenden Aufmärsche Rechtsradikaler in England. "Flüchtlinge Willkommen" stand auf vielen Plakaten. In Liverpool schirmten Demonstrierende eine Kirche ab, die von Rechtsradikalen als Ziel für weitere Ausschreitung ausgegeben wurde. In der Kirche befindet sich eine Beratungsstelle für Geflüchtete. Seit Tagen wird Großbritannien und Nordirland von anti-muslimische Krawalle erschüttert.

Einsatz im Duisburger Hafen - Kind ins Wasser gefallen • In Duisburg musste am Abend ein Kind aus dem Innenhafen gerettet werden. Ein Augenzeuge hatte beobachtet, wie das Kind von einem Boot ins Wasser gefallen war und verständigte die Polizei. Ein Großaufgebot an Rettungskräften konnte das Kind aus dem Wasser holen. Es wurde vor Ort reanimiert und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Viele Medaillenchancen für Deutschland bei Olympia • Bei den Olympischen Spielen von Paris sind heute aus deutscher Sicht einige Medaillen möglich. Die Hockey-Männer wollen das erste Gold seit 2012 holen. Bei der Leichtathletik sind die Aussichten beim Weitsprung und Speerwurf gut. Die deutschen Basketballer stehen heute erstmals im Olympia-Halbfinale - gegen Gastgeber Frankreich. Eine Bronze-Medaille hat außerdem der Kölner Boxer Nelvie Tiafack sicher.