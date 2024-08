Ob zu Pferd, zu Wasser, zu Fuß oder mit dem Rad - Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen waren bei den Olympischen Spielen in Paris bereits äußerst erfolgreich, einige holten sogar Gold.

Menzel und Schendekehl rudern zu Bronze

Den Anfang machten in der ersten Woche die Ruderinnen. Der deutsche Doppelvierer der Frauen um Leonie Menzel aus Düsseldorf und die Dortmunderin Tabea Schendekehl holte mit einem beherzten Auftritt im Endlauf den dritten Rang und damit Bronze.