Landesumweltminister Krischer besucht Moore in Bergisch Gladbach

NRW-Umweltminister Oliver Krischer will sich drei Moorgebiete ansehen. Darunter die Waldmoore im Naturschutzgebiet Gierather Wald und die Schwinggras- und Gewässermoore im "Oppenweher Moor". Hintergrund des Besuchs ist, dass die Zahl der Moore in NRW in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen ist.

Ursprünglich waren fünf Prozent der deutschen Landfläche von Mooren bedeckt. Sie wurden in vielen Fällen zum Beispiel für landwirtschaftliche Ackerflächen trockengelegt oder bebaut. Verlängerte Trockenphasen bedrohen die Moore zusätzlich.

Moore wichtig für Klimaschutz

NRW-Umweltminister Oliver Krischer

Dabei spielen Moore eine wichtige Rolle beim Klimaschutz. Weltweit speichern sie doppelt so viel Kohlenstoff (CO2) wie Wälder. Außerdem bieten sie einen Lebensraum für viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten.

Zum Beispiel siedeln sich in ihnen Libellen wie die Große Moosjungfer, Moorfrösche oder verschiedene Sonnentau- und Orchideenarten an. Die drei größten Moore in NRW sind das Große Torfmoor im Kreis Minden-Lübbecke, das Hohe Venn südöstlich von Aachen und das Emsdettener Venn.

Das Landesumweltamt hat deshalb für die Zukunft ein Konzept zum Schutz der bestehenden Moore erarbeitet. Außerdem sollen Flächen zur Renaturierung und neue Moorgebiete gefunden werden. Im Herbst soll es eine "Moorschutzkonferenz NRW" geben, bei der darüber diskutiert wird, wie neue Moore angelegt und wieder vernässt werden können.

