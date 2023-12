ARD Deutschlandtrend: Ampelparteien schwach • Das ARD -Morgenmagazin hat mit infratest-Dimap die Stimmungslage abgefragt - und für die Ampelparteien fallen die Ergebnisse schlecht aus: die SPD verharrt bei 14 Prozent - erneut der schlechteste Wert der vergangenen zwei Jahre. Die Grünen liegen ebenfalls bei 14 Prozent (-1 Prozentpunkt), die FDP verbessert sich leicht auf 5 Prozent (+1 Prozentpunkt). Klar vorne liegen mit 32 Prozent CDU / CSU , auf Platz 2 die AfD mit 21 Prozent.

Weltsicherheitsrat: Kompromiss für Gaza-Resolution greifbar • Nach tagelangem Ringen um eine Resolution zur Linderung der humanitären Not im Gazastreifen zeichnet sich ein möglicher Kompromiss im UN-Sicherheitsrat ab. In einem veränderten Entwurf sind laut Nachrichtenagentur dpa einige Formulierungen in Richtung Israel - wie zum Beispiel die Verurteilung der Angriffe auf Zivilisten - deutlich abgeschwächt oder gestrichen. Zudem wird bei der besonders umstrittenen Frage, wie Hilfslieferungen überprüft werden sollen, die Einsetzung eines UN -Koordinators gefordert.

Nachrichten aus NRW

Abschluss der WDR-Charity-Aktion "Der Westen hilft" • Die diesjährige Charity-Kampagne vom WDR brachte insgesamt 9.729.662,00 Euro ein. Allein WDR 2 hat dazu mit seinem Weihnachtswunder mehr als acht Millionen Euro beigetragen. Die Spenden gehen an die Hilfsorganisation "Aktion Deutschland hilft" und sind für 37 Projekt von "Mütter in Not" eingeplant. Seit dem 1. Dezember hat der WDR im Fernsehen, im Radio und online über Frauen in Krisenregionen berichtet und Hilfsprojekte vorgestellt.

Beteiligungsfrist für Neuen Braunkohle-Plan Hambach endet • Wie es am Tagebau Hambach nach dem Kohleausstieg weitergeht, steht im 4.000 Seiten starken Entwurf zum neuen Braunkohleplan der Bezirksregierung Köln. Heute endet die Frist für Kritik und Stellungnahmen. Klar ist jetzt schon: die Tagebaukommunen Elsdorf und Kerpen sind unzufrieden.

Verdi ruft vereinzelt zu Streiks im NRW-Einzelhandel auf

Vereinzelt Streiks im Einzelhandel in NRW • Ausgerechnet kurz vor Weihnachten gibt es im Einzelhandel Streiks vereinzelt auch in NRW . Dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Verdi. Geplant sind unter anderem Aktionen in Dortmund, Bergisch Gladbach und Köln. In Dortmund wollen Beschäftigte von H&M vor ihrer Filiale Postkarten verteilen. Ebenfalls in Dortmund wollen Amazon-Beschäftigte der Standorte Werne und Dortmund demonstrieren. Der Tarifkonflikt im Handel dauert seit Monaten an. Verdi fordert im Einzelhandel unter anderem in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit von einem Jahr.

Ein Tannenbaum für daheim

Tannenbäume für Bedürftige • Einzelhandel und Unternehmen in Willich-Anrath am Niederrhein haben sich eine besondere Aktion ausgedacht: Die Tannenbäume, die die Fußgängerzone schmücken, werden an bedürftige Familien verschenkt, die sich einen Baum nicht leisten können. Heute ab 18 Uhr kann man sich gemeinsam mit Vertretern des "Anrather Werberings" die 35 Bäume anschauen und gleich mitnehmen, inklusive Schmuck. Für den Abtransport ist jeder selbst verantwortlich.

Und übrigens ...

Zwei Kinder sangen bei der Weihnachtslotterie 2022 den "Gordo"-Gewinn der Sonderziehung

Weihnachtslotterie in Spanien vor dem Höhepunkt • Sie ist weltberühmt, die Weihnachtslotterie in Spanien. Heute halten in dem Land Millionen von Menschen den Atem an, denn: Die Gewinnzahlen werden gezogen. Alle wollen "den Dicken", so wird der Hauptgewinn genannt: "El Gordo". Mehr als zwei Milliarden Euro sind im Jackpot. Die Gewinnzahlen werden im Teatro Real in Madrid von Schülern des Internats San Ildefonso live im Fernsehen vorgesungen.

Sie haben eine Ausgabe "Guten Morgen, NRW!" verpasst? Hier finden Sie immer die jüngsten Beiträge: