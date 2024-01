Mehr Schlagzeilen

Supreme Court will über Trumps Wahl-Teilnahme verhandeln • Ex-Präsident Donald Trump hatte den Supreme Court am Mittwoch aufgefordert, seinen Ausschluss von den Vorwahlen für die diesjährige Präsidentschaftswahl in Colorado aufzuheben. Innerhalb kürzester Zeit hat sich der Supreme Court dafür entschieden zu verhandeln. Eine Anhörung ist für den 8. Februar angesetzt. Ausgeschlossen worden war Trump in Colorado im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols, dem Sitz des Kongresses, heute vor drei Jahren.