Bundeskriminalamt wollte Bedrohungslage am Kölner Dom nicht öffentlich machen

Das Bundeskriminalamt hatte am Ostermontag vergangenen Jahres Mitglieder einer mutmaßlichen Terrorzelle bei einem Besuch der Deutzer Kirmes in Köln beschatten lassen. Die Männer sollen dort Fahrgeschäfte getestet und Fotos gemacht haben. Das BKA soll davon ausgegangen sein, dass die mutmaßlichen Terroristen abklären wollten, ob die Kirmes als Anschlagsziel in Frage kommt.

Monate später wurden die Verdächtigen von deutschen und niederländischen Sicherheitsbehörden festgesetzt. Die Kölner Polizei erfuhr erst in dieser Woche aus Medienberichten von der Observierung der mutmaßlichen Islamisten auf der Osterkirmes. Darüber hatte zuerst der Kölner Stadtanzeiger berichtet.

Gespräche auf Bundesebene dazu stehen an

Aus Kreisen der Polizei heißt es, diese Information wäre zur Einschätzung der Sicherheitslage auf der Kölner Herbstkirmes im Stadtteil Deutz wichtig gewesen. "Wenn mutmaßliche Terroristen in Köln eine Kirmes ausspähen, müssen wir das erfahren, damit wir die Menschen bei Kirmes-Veranstaltungen schützen können", sagte ein Insider dem WDR .

Die Tatsache, dass das BKA der Kölner Polizei den Besuch der Verdächtigen auf der Osterkirmes verschwiegen hat, soll jetzt in Gesprächen mit den Sicherheitsbehörden des Bundes thematisiert werden.

Lage am 22. Dezember am Kölner Dom