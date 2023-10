Tino Chrupalla

Ermittlungen nach mutmaßlicher Attacke auf AfD-Chef • Eine mutmaßliche Attacke auf AfD -Chef Tino Chrupalla in Ingolstadt bleibt rätselhaft. Wie die Staatsanwaltschaft Ingolstadt gestern mitteilte, wurden bei toxikologischen Untersuchungen keine giftigen Stoffe in Chrupallas Blut nachgewiesen. Die AfD hatte berichtet, Chrupalla sei bei einer Wahlkampfveranstaltung von Unbekannten eine unbekannte Substanz gespritzt worden. Das Klinikum Ingolstadt bestätigte, dass ein "Nadelstich am rechten Oberarm" gefunden wurde. Die Ermittlungen würden fortgesetzt, hieß es bei der Staatsanwaltschaft.

Wahlkampf-Endspurt in Bayern und Hessen • Morgen wird es in Bayern und Hessen spannend - die Landesparlamente werden gewählt. Seit Wochen bestimmten diese beiden Wahlen auch stark die Themen der Bundespolitik. Am Abend gab es bei fast allen Parteien die letzten öffentlichen Auftritte. NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst unterstützte den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bei einer Veranstaltung in München. Heute finden in Bayern und Hessen noch vereinzelt Kundgebungen statt.

Das Wetter in NRW

Vom Rheinland her kommt die Sonne, größtenteils trocken • Im Süden des Landes beginnt der Tag klar und trocken, zwischen Münsterland und Ostwestfalen-Lippe gibt es hingegen oft Wolken, aber nur hier und da Regentropfen. Im Laufe des Vormittags und am Mittag setzt sich dann vom Rheinland her die Sonne immer häufiger durch. Nur zwischen Teuto und Weser gibt es auch am Nachmittag einige Wolken, aber nur selten Schauer bei 18 bis 21 Grad. Sonst wird es 21 bis 24, im Bergland 15 bis 18 Grad. Und es wird - mit Ausnahme der Kölner Bucht - auch windig, mit stark böigem Südwest- bis Westwind.