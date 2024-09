Autohaus in Rheda-Wiedenbrück

Betriebsversammlung zu VW-Sparplänen • Der Autobauer Volkswagen steckt in der Krise und will Kosten senken. Heute kommen die Beschäftigten des Unternehmens in Wolfsburg zu einer Betriebsversammlung zusammen, um über die vom Vorstand angekündigten Sparmaßnahmen zu diskutieren. Auf dem Prüfstand stehen ganze Werke. Der Betriebsrat erwartet deutlich über 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

NRW stuft alte Tötungsdelikte als rechtsextreme Taten ein • Das Landeskriminalamt in NRW bewertet mehrere Gewaltdelikte mit Todesfolge nachträglich als Taten mit rechtsextremistischer Motivation. Die Kriminalstatistik soll laut NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) teilweise korrigiert werden. Insgesamt gelten sieben erneut untersuchte Verbrechen als Fälle "mit politischer Tatmotivation" - darunter sind unter anderem rechtsmotivierte Tötungsdelikte aus den Jahren 1995, 1997 und 2005 sowie weitere Fälle.

NRW streicht wohl Förderung für Kinderwunschbehandlung • Das Land Nordrhein-Westfalen streicht wohl die finanzielle Förderung von ungewollt kinderlosen Paaren. Dazu hat sich die Landesregierung nach Informationen der Tageszeitung "Neue Westfälische" vor wenigen Tagen als Reaktion auf gekürzte Fördermittel des Bundes entschieden. Der Bund und bislang 12 der 16 Bundesländer fördern ungewollt kinderlose Paare unter bestimmten Voraussetzungen bei künstlichen Befruchtungen, weil die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten dafür seit 2004 nur noch zu 50 Prozent tragen. NRW förderte seit 2019 mit dem Bund Kinderwunschbehandlungen und bewilligte nach Angaben des Familienministeriums bis zu 6.650 Anträge pro Jahr.

Der Bahnhof in Gütersloh

Massive Einschränkungen bei der Bahn in Ostwestfalen-Lippe • Fahrgäste der Bahn in OWL müssen ab kommenden Samstag bis Ende November mit erheblichen Einschränkungen rechnen. In dieser Zeitspanne bündelt die Bahn mehrere Baumaßnahmen auf der Strecke zwischen Hannover und Löhne. Zwischen dem 12. und 18. Oktober entfallen alle Fernverkehrshalte in Bielefeld, Gütersloh, Herford und Minden - und das ausgerechnet in den Herbstferien. Offen blieb gestern die Frage, warum die Bahn so kurzfristig über die neuen massiven Einschränkungen in den nächsten Monaten informiert hat.

Chef der Lokführer-Gewerkschaft GdL: Claus Weselsky

Gewerkschaftsführer Weselsky tritt ab • In Dresden tritt heute einer der umstrittensten deutschen Gewerkschaftsführer ab: Claus Weselsky, Chef der Lokführer-Gewerkschaft GdL gibt seine letzte Pressekonferenz, zusammen mit seinem Nachfolger - der wird vorher gewählt. Weselsky hatte in den Tarifstreits mit der Bahn über Monate immer wieder mehrtägige Streiks angesetzt. Weselsky war 16 Jahre lang Chef der GdL.

US-Justiz klagt Hamas-Chef an • Die US-Regierung geht im Zusammenhang mit dem Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel juristisch gegen Hamas-Chef Jihia al-Sinwar und andere hochrangige Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation vor. Das US-Justizministerium veröffentlichte am Dienstag Unterlagen zur Strafverfolgung, die bereits Anfang des Jahres eingereicht und bisher unter Verschluss gehalten worden waren.