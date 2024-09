Bei den Landtagswahlen am Sonntag ist die AfD mit mehr als 30 Prozent ganz vorne gelandet: In Thüringen ist die Partei stärkste Kraft geworden und in Sachsen hat sie den zweiten Platz erreicht - knapp hinter der CDU .

AfD-Co-Chefin Alice Weidel

Aus Sicht der AfD ist klar: "Der Wähler hat uns in Thüringen und Sachsen einen klaren Regierungsauftrag gegeben." Das sagte Co-Parteichefin Alice Weidel am Montag. Doch die anderen Parteien sehen das ganz anders: Sie beharren auf ihrer "Brandmauer" gegen die AfD und wollen mit ihr keine Koalition bilden.

Wird der Wählerwille ignoriert?

Damit kann die AfD in Thüringen mit ihrem Landeschef Björn Höcke auch keine Regierung bilden oder sich in Sachsen an einer beteiligen. Darüber gibt es nun eine Debatte, bei der unterschiedliche Argumente ausgetauscht werden. Es geht dabei unter anderem um die Frage: Wird ein Drittel der Wähler ignoriert, wenn die anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen?

Eine der möglichen Antworten lautet: Ein Drittel ist zwar viel, aber keine Mehrheit. In den Parlamenten in Deutschland geht es darum, dass eine Regierung insgesamt so viele Wählende wie möglich abbildet. Falls sich also in Thüringen die CDU , die SPD , das "Bündnis Sahra Wagenknecht" und "Die Linke" zusammenfinden, dann werden von ihrer Zusammenarbeit mehr Menschen vertreten als von der AfD . Das wäre demokratisch auch legitim: 70 Prozent haben die AfD nicht gewählt.

Politikwissenschaftler: "Kein Anrecht auf Regierungschef"

Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz sagt: "Es ist mitnichten so, dass die Partei, die die meisten Stimmen hat, ein Anrecht hat, den Regierungschef zu stellen." Die Wähler hätten zudem bereits vor der Stimmabgabe "ziemlich genau" gewusst, dass es nach der Wahl keinen Koalitionspartner für die AfD geben würde.