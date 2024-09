NRW stuft alte Tötungsdelikte als rechtsextreme Taten ein

In vielen Fällen gab es seit Jahren Forderungen von Opferangehörigen und aus der Zivilgesellschaft, die Taten als rechtsextremistisch einzustufen.

Unterschiedliche Angaben zu rechtem Tatmotiv

Während offiziellen Angaben zufolge seit der Wiedervereinigung 113 Menschen durch Rechtsextremisten in Deutschland starben, kommen etwa "Tagesspiegel" und "Zeit online" auf 190 Todesopfer.

In etlichen Fällen wurde vom LKA nun jedoch keine Neubewertung für Fälle in NRW vorgenommen. Manchmal fehlten Akten. Bei anderen Taten, so hieß es, konnten die Experten keine Anhaltspunkte für ein rechtes Motiv finden oder Tatverdächtige galten als schuldunfähig. Das Expertengremium war sich den Angaben zufolge auch nicht immer einig.