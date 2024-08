Guten Morgen, NRW!

Mangelnde Sicherheitsprüfungen am NRW-Tag • 200.000 Menschen, darunter auch prominente Politiker, waren zum großen NRW-Tag am vergangenen Wochenende in Köln gekommen. Jetzt kam durch eine WDR-Recherche heraus: Offenbar gab es schwerwiegende Sicherheitsmängel während der Veranstaltung. Nach WDR-Informationen waren die mehr als 100 Sicherheitskräfte privater Wachdienste weder von der Polizei noch vom Verfassungsschutz überprüft worden. Bei einer Verkehrskontrolle zeigte sich, dass zwei der eingeteilten Sicherheitsleute als Straftäter bekannt waren.

Prozessbeginn nach Messerangriff in Wuppertaler Schule • Vor dem Wuppertaler Landgericht muss sich ab heute ein 17 Jahre alter Gymnasiast wegen vierfachen versuchten Mordes verantworten. Im Februar soll er am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Elberfeld Mitschüler mit einem Messer attackiert und sich selbst schwer verletzt haben. Die Tat hatte zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Mehr als 600 Schülerinnen und Schüler mussten aus dem Gebäude gebracht werden. Das mögliche Motiv ist völlig unklar, der Jugendliche schweigt seit seiner Festnahme. Weil er unter 18 Jahre alt ist, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.