NRW-Landesregierung legt Fahrplan für Altschuldenregelung vor

Das Kabinett der NRW -Landesregierung hat einen Gesetzentwurf zur anteiligen Entschuldung der Kommunen verabschiedet, wie die Staatskanzlei mitteilt. Dass das Land den klammen Kommunen finanziell unter die Arme greifen will, ist bereits länger bekannt. Ebenso, dass dafür 250 Millionen Euro pro Jahr im Haushalt eingeplant sind.

Nun gibt es also einen Gesetzentwurf und damit auch einen Zeitplan für das weitere Vorgehen. Der Gesetzentwurf geht ins Parlament und soll im Juli verabschiedet werden. NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) sprach in Düsseldorf von einem "Meilenstein zur Entschuldung unserer Kommunen" . Die Co-Fraktionsvorsitzende der mitregierenden Grünen, Wibke Brems, sagte: "Wir leisten unseren Beitrag, um die Kommunen in NRW von der erdrückenden Schuldenlast zu befreien." Jetzt müsse auch der Bund seinen Anteil leisten.