Elterntaxis sind potentiell gefährlich

Der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Thomas Westphal, veröffentlicht zu den Sperrungen auf der Homepage der Seite diese Nachricht: "Eltern wollen ihre Kinder möglichst sicher zur Schule bringen. Sie mit dem Auto direkt vor die Tür der Schule zu fahren, ist aber nicht die beste Idee. So sammeln sich dort viel zu viele Autos und es entstehen unübersichtliche Situationen, die die Kinder gefährden."

In die gleiche Kerbe schlägt Polizeipräsident Gregor Lange: "Wer Gehwege zuparkt, macht Kinder zwischen den Autos unsichtbar." Und zudem können Kinder, die nicht am Straßenverkehr teilhaben, auch nichts über den Verkehr lernen, so Lange.

Welche Schulen sind betroffen?

Wie die Dortmunder Polizei und die Stadtverwaltung mitteilen, beteiligen sich an dem Pilotprojekt die Freiligrath-Grundschule an der Uranusstraße, die Ostenberg-Grundschule an der Margarethenkapelle, die Kerschensteiner Grundschule an der Joseph-Cremer-Straße und die Förderschule Max-Wittmann-Schule an der Oberevinger Straße.

Die Pilotphase geht voraussichtlich über sechs Monate, maximal bis zu einem Jahr.

Busfahren lernen in Bocholt

Abstand halten zur Fahrbahnkante

Sich im Straßenverkehr auskennen und etwas lernen, dafür setzen sich auch die Stadtwerke Bocholt mit ihrem Projekt "Busschule" ein. Warum ist es wichtig, im Bus zu sitzen? Wie viel Abstand muss ich an der Bushaltestelle zur Straße halten? Und wann ist ein guter Zeitpunkt, die Stopp-Knöpfe zu drücken? Fragen, die man sich vor dem ersten Schultag stellen sollte, so Jens Dörpinghaus, Geschäftsführer von Stadtbus Bocholt.

Jens Dörpinghaus, Stadtbus Bocholt

Deswegen haben die Stadtwerke in Bocholt alle I-Dötzchen zur Schnupperstunde eingeladen. Die Kinder lernen, wie sie sich vor, während und nach der Fahrt zu verhalten haben. Warum es wichtig ist zu sitzen oder sich gut festzuhalten, wie sie ihre Haltestellen und Buslinien auch ohne Lesekenntnis erkennen und wie sie die Stopp-Knöpfe drücken können. Nach einer Stunde bekommen sie dafür eine Urkunde.