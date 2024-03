Gedenken in Butscha zwei Jahre nach russischen Kriegsverbrechen • Zwei Jahre nach dem Ende der russischen Besatzung von Kiewer Vororten wie Irpin und Butscha ist vieles repariert, doch die Schrecken russischer Kriegsverbrechen sind nicht verblasst oder gar verarbeitet worden. Vorgestern wurde in Irpin, heute wird in Butscha daran erinnert - mit Gedenkstunden, Konferenzen und dem Enthüllen von Denkmälern.

Kommunalwahlen in der Türkei • Die Abstimmungen über die Bürgermeister und Gemeinderäte gelten auch als Stimmungstest für Präsident Erdogan. Besonders spannend könnten die Kommunalwahlen in Istanbul werden. Dort versucht die Regierungspartei AKP nach der Niederlage gegen die Opposition vor fünf Jahren wieder den Bürgermeister zu stellen.

Und übrigens ...

Im Buckingham-Palast mussten 350 Uhren umgestellt werden.

Stressige Zeitumstellung in britischen Palästen • Wenn Sie denken, dass die Zeitumstellung Sie unnötig stresst, dann fragen Sie mal die Mitarbeiter des britischen Königshauses. Zumindest die drei Restauratoren, die an diesem Wochenende für die Umstellung der mehr als 1.600 Uhren in den offiziellen Residenzen von König Charles III. (75) zuständig sind, dürften gestresster sein.

Sie müssen sich um Spieluhren, astronomische Uhren und Miniaturuhren kümmern, wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf den Royal Collection Trust meldete. Allein Schloss Windsor beherbergt demnach 450 Uhren. Im Buckingham-Palast und dem St.-James's-Palast in London sind es 350. In der offiziellen Residenz des britischen Königs in Schottland, Holyroodhouse in Edinburgh, sind es 50.

