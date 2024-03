Was macht die Zeitumstellung mit Kindern? Tipps von Schlafberaterinnen

Alana Bierstedt ist zertifizierte Beraterin für ganzheitlichen Baby- und Kinderschlaf aus Rietberg und hilft unter anderem über den Verein "Kinderschlaf" Eltern, die Probleme mit dem Schlafrhythmus ihres Kindes haben. Was Störungen desselbigen durch die Uhrumstellung am Osterwochenende betrifft, rät die Mutter eines zweieinhalbjährigen Sohnes zur Gelassenheit.

Schlafbedürfnisse von Babys und Kindern sind individuell

" Mein Mann und ich machen weiter wie bisher. Wir legen unseren Sohn nicht früher hin. Damit sind wir am besten gefahren ", sagt Bierstedt. Das frühere Hinlegen des Kindes eine Woche vor der Umstellung ist ein beliebter Tipp zur Vorbereitung. Was besser ist, ließe sich kaum sagen. Die Bedürfnisse von Babys und Kindern seien individuell unterschiedlich, und letztlich müssten Eltern ihr Kind genau beobachten: " Wenn man merkt, das Kind ist müde, dann sollte man es hinlegen und schlafen lassen ", so Bierstedt. Die klassischen Hinweise sind neben dem offensichtlichen Gähnen etwa das Reiben der Augen, nicht erwiderte Blicke oder Inaktivität.

Eltern müssen sich keine Sorgen machen. Der Schlaf pendelt sich ein. Schlafberaterin Alana Bierstedt