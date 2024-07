Waldbrände in Kalifornien, Kanada und Sibirien • Im Norden Kaliforniens hat sich ein massiver Waldbrand ausgebreitet. Die Behörden sprechen von einer Fläche von mehr als 1.400 Quadratkilometern - größer als Los Angeles. Mehr als 4.000 Gebäude sind bedroht. In der russischen Region Sibirien stehen mehr als 10.000 Quadratkilometer Wald in Flammen. Dort gilt seit Wochen der Ausnahmezustand. Unterdessen sind in Kanada die Waldbrände im Jasper-Nationalpark unter Kontrolle. Die Waldbrände in der Provinz Alberta waren die schwersten seit einem Jahrhundert.

Verschärftes Abtreibungsrecht in Iowa • Im US-Bundesstaat Iowa sind Schwangerschaftsabbrüche ab heute nach der sechsten Woche nicht mehr erlaubt. Bisher sind sie bis zur 20. Schwangerschaftswoche legal. Ausnahmen gibt es nur etwa bei Vergewaltigungen. Das Verfassungsgericht der USA hatte 2022 das jahrzehntelange bundesweite grundsätzliche Recht auf Schwangerschaftsabbrüche kassiert und die Entscheidung den US-Bundesstaaten überlassen. Einige Staaten schafften das Recht seitdem ab oder schränkten es ein. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Republikaner. Das Thema wird auch im US-Präsidenschaftswahlkampf wichtig werden.

Endlich wieder Fähre über den Rhein • Auf diesen Tag haben viele Anwohner und Landwirte monatelang gewartet. Am Mittag wird Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath die Fähre "St. Michael" auf ihre erste Fahrt zwischen Köln-Langel und Leverkusen-Hitdorf schicken. Davor wird die Fähre noch gesegnet. Ende letzten Jahres war die alte Fähre havariert. Danach gab es Unterschriftenaktionen und eine Demo, um die Fährverbindung zu erhalten. Die Fähre "St. Michael" ist 70 Jahre alt und war vorher in der Nähe von Mainz im Einsatz. Mit ihr können 250 Personen und 18 Autos gleichzeitig die Rheinseite wechseln.

DAS WETTER IN NRW

Der Sommer kommt mit Wucht zurück • Im Westen gibt es heute Sonne satt. Die scheint von Tagesbeginn an und bis zum Abend sind kaum Wolken am Himmel. Dazu bleibt es trocken und die Temperaturen steigen auf hochsommerliches Niveau von 26 Grad an der Weser sowie in der Eifel bis 29 Grad in der Kölner Bucht.