Polizei fehlen Fachleute für Cybercrime • Vier Monate nach dem Start von speziellen Cybercrime-Inspektionen an sechs NRW -Polizeipräsidien ist noch mehr als die Hälfte der Stellen unbesetzt. Das hat eine WDR-Recherche ergeben. Laut NRW-Innenministerium liege das auch an den besonderen Voraussetzungen für die Jobs. Und der Markt für IT -Fachleute sei ohnehin umkämpft.

Landeskabinett will Finanzplan vorstellen • Wo wird im Nachtragshaushalt gespart? Wo setzt die Landesregierung ihre finanziellen Prioritäten und Schwerpunkte? Das will das Kabinett in Düsseldorf heute entscheiden - und die Entwürfe für den Nachtragshaushalt 2024 und den Haushaltsplan 2025 auf den Weg bringen.

DAS WETTER IN NRW

Wolken und Regen ziehen heute durch NRW.